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Германия, Франция и Италия стали самыми крупными инвесторами в экономику Москвы в 2017 г.
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Германия, Франция и Италия стали самыми крупными инвесторами в экономику Москвы в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом ходе VI Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow» сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
«Мы не отмечаем никакого оттока иностранных компаний и иностранных инвестиций из столицы. Их объем продолжал устойчиво расти. И к концу 2017 г. объем прямых накопленных иностранных инвестиций в экономику города составил около 280 млрд долл. Если посмотреть на список стран, то лидируют по инвестициями именно те, которые вводили экономические санкции — Германия (8,8 млрд долл.), Франция (4,6 млрд долл.) и Италия (3,6 млрд долл.)», — уточнил С. Черемин.
Согласно документам, в десятку стран-лидеров по иностранным инвестициям в экономику российской столицы также вошли: Австрия (3,5 млрд долл.), США (1,5 млрд долл.), Япония (1,4 млрд долл.), Великобритания (1,2 млрд долл.), Швеция (1,1 млрд долл.), Казахстан (1,1 млрд долл.), Китай (0,9 млрд долл.).
По словам главы департамента, экономические санкции, введенные рядом стран в отношении России, практически никак не сказались на экономике Москвы.
«Наблюдался небольшой спад в конце 2014 г., однако позднее ситуация выровнялась», — заключил С. Черемин.
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