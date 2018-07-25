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Экспорт нефти из Ирака в июне вырос на 0,9%
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Экспорт нефти из Ирака в июне вырос на 0,9% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ирак в июне увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,9% по сравнению с маем — до 3,52 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
По итогам мая 2018 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,49 миллиона баррелей. Всего в июне Ирак экспортировал 105,64 миллиона баррелей нефти (снижение на 2,3% по сравнению с маем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.
Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 7,264 миллиарда долларов при средней цене в 68,8 доллара за баррель. В мае эти доходы составляли 7,55 миллиарда долларов.
Экспорт осуществлялся из южных и центральных месторождений, при этом с месторождения Киркук на севере экспорт не производился.
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