Экспорт нефти из Ирака в июне вырос на 0,9%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Ирак в июне увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,9% по сравнению с маем — до 3,52 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам мая 2018 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,49 миллиона баррелей. Всего в июне Ирак экспортировал 105,64 миллиона баррелей нефти (снижение на 2,3% по сравнению с маем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 7,264 миллиарда долларов при средней цене в 68,8 доллара за баррель. В мае эти доходы составляли 7,55 миллиарда долларов.

Экспорт осуществлялся из южных и центральных месторождений, при этом с месторождения Киркук на севере экспорт не производился.