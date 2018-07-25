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Бюджет Волгоградской области продолжает набирать кредиты
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Бюджет Волгоградской области продолжает набирать кредиты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На начало июля государственный долг Волгоградской области составляет 53 млрд 909 млн рублей. Это на 550 млн больше, чем в январе текущего года и составляет 85% к уровню собственных доходов бюджета региона.
Основную часть в структуре государственного долга составляют бюджетные кредиты. В 2018 году они выросли на 1,5 млрд рублей — до 24,91 млрд Это 46,2%. На государственные ценные бумаги приходится 15,9 млрд (29,5%) рублей. С начала года их погасили 1,5 млрд
Коммерческим банкам регион должен 12,31 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в начале года. Еще 785 млн рублей (1,5%) приходится на госгарантии.
Напомним, в конце прошлого года федеральный бюджет буквально спас волгоградскую казну, которая стояла перед необходимостью экстренного погашения огромных долгов. В этом году на обслуживание долга потратят более 3,1 млрд рублей. Кстати, в первом полугодии уже направлено 1,3 млрд В среднесрочном плане регион рассчитывает полностью погасить весь долг к 2025 году. Максимальный объем задолженности бюджета, согласно выкладкам региональных финансистов, погасит в 2020 году — свыше 15,5 млрд руб. Далее регион будет гасить долги по 5-7 млрд в год. В 2021 году область рассчитывает полностью расплатиться по коммерческим кредитам. Для этого, впрочем, только в 2020 году придется погасить 11,8 млрд долга.
Депутат областной думы, экс-председатель профильного комитета заксобрания Владимир Попов комментирует: «пока не вижу оснований говорить, что такие суммы мы спокойно погасим».
«Надо поднимать экономику. Как именно мы сможем отдать больше 15 млрд за год, непонятно. Может быть у администрации есть информация, что нам могут списать бюджетный кредит, но тогда останется коммерческий. Каким образом можно закрыть его? Только если Минфин даст опять бюджетный на замещение коммерческих. Говорить о том, чтобы своими силами — пока не вижу экономических оснований. У нас много говорят о плане подъема экономики, но я, думаю, как и остальные депутаты, мы его не видели», — комментирует Владимир Попов. Он делает вывод, что идея администрации Андрея Бочарова в том, чтобы «дожить до 20-го года и думать что потом скорректируем, реструктуризируем». Добавим, что общий муниципальный долг с начала года сократился на 300 млн, но вот за июнь вырос на 200 — сейчас это 9,2 млрд рублей.
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