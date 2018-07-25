Бюджет Волгоградской области продолжает набирать кредиты

На начало июля государственный долг Волгоградской области составляет 53 млрд 909 млн рублей. Это на 550 млн больше, чем в январе текущего года и составляет 85% к уровню собственных доходов бюджета региона.

Основную часть в структуре государственного долга составляют бюджетные кредиты. В 2018 году они выросли на 1,5 млрд рублей — до 24,91 млрд Это 46,2%. На государственные ценные бумаги приходится 15,9 млрд (29,5%) рублей. С начала года их погасили 1,5 млрд

Коммерческим банкам регион должен 12,31 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в начале года. Еще 785 млн рублей (1,5%) приходится на госгарантии.

Напомним, в конце прошлого года федеральный бюджет буквально спас волгоградскую казну, которая стояла перед необходимостью экстренного погашения огромных долгов. В этом году на обслуживание долга потратят более 3,1 млрд рублей. Кстати, в первом полугодии уже направлено 1,3 млрд В среднесрочном плане регион рассчитывает полностью погасить весь долг к 2025 году. Максимальный объем задолженности бюджета, согласно выкладкам региональных финансистов, погасит в 2020 году — свыше 15,5 млрд руб. Далее регион будет гасить долги по 5-7 млрд в год. В 2021 году область рассчитывает полностью расплатиться по коммерческим кредитам. Для этого, впрочем, только в 2020 году придется погасить 11,8 млрд долга.

Депутат областной думы, экс-председатель профильного комитета заксобрания Владимир Попов комментирует: «пока не вижу оснований говорить, что такие суммы мы спокойно погасим».