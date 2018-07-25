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В бюджет Башкирии за 6 месяцев поступило более 114 млрд рублей
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В бюджет Башкирии за 6 месяцев поступило более 114 млрд рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом сообщает Минфин РБ.
Профицит бюджета составил 24 млрд рублей. Из поступившей суммы 97,2 млрд рублей — это налоговые и неналоговые доходы. Доходы от использования госимущества составили 3,65 млрд рублей. Безвозмездные поступления составили 16,9 млрд рублей. Расходы бюджета Башкирии за полгода составили 87,6 млрд рублей, что составляет 39% от выполнения годового плана.
69,5 млрд рублей направлены на выполнение социальных обязательств. Инвестиции в основной капитал и финансирование дорожного хозяйства составили 6,5 млрд рублей.
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