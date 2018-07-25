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Арбитражный суд Оренбургской области признал «Оренбургуголь» банкротом
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Арбитражный суд Оренбургской области признал «Оренбургуголь» банкротом 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Об этом со ссылкой на документы суда пишет Урал56.
Исковое заявление о признании предприятия несостоятельным подавал «НИКО-банк». В определении суда говорится, что заявление о несостоятельности предприятия «Оренбургуголь» признано обоснованным. В отношении компании вводится процедура наблюдения. Заниматься финансовыми вопросами организации будет временный управляющий.
По данным издания, долг компании перед банком составляет более 63 млн рублей. Также отмечается, что «Оренбургуголь» должен еще 14 млн рублей ОАО «Энергосбыт Плюс».
Напомним, ОАО «Оренбургуголь» является градообразующим предприятием для Тюльгана. В штате компании работают около 200 человек. Еще столько же работают в организациях, обслуживающих «Оренбургуголь». Проблемы на предприятии начались в 2015 году. Тогда компания потеряла крупного башкирского заказчика. В конце 2016 года сообщалось о возобновлении работы предприятия, в результате вмешательства в ситуацию регионального правительства. Компания начала отгружать бурый уголь на Кумертаускую ТЭЦ, однако в последствии ООО «Уралспецпоставка» отказался от продлении контракта с «Оренбургуглем».
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