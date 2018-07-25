Компания «Лизинг-Трейд» увеличила лизинговый портфель до 3,607 млрд рублей

Объем лизингового портфеля ООО «Лизинг-Трейд» по итогам первого полугодия 2018 года вырос до 3,607 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила лизинговая компания.

Динамика портфеля в релизе не конкретизируется. Согласно данным сайта компании, на 1 января текущего года размер ее портфеля (платежи к поручению) составлял 3,551 млрд рублей.

Стоимость переданного в лизинг имущества за отчетный период превысила 440 млн рублей. За шесть месяцев у компании появилось более 400 новых клиентов.