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Компания «Лизинг-Трейд» увеличила лизинговый портфель до 3,607 млрд рублей
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Компания «Лизинг-Трейд» увеличила лизинговый портфель до 3,607 млрд рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Объем лизингового портфеля ООО «Лизинг-Трейд» по итогам первого полугодия 2018 года вырос до 3,607 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила лизинговая компания.
Динамика портфеля в релизе не конкретизируется. Согласно данным сайта компании, на 1 января текущего года размер ее портфеля (платежи к поручению) составлял 3,551 млрд рублей.
Стоимость переданного в лизинг имущества за отчетный период превысила 440 млн рублей. За шесть месяцев у компании появилось более 400 новых клиентов.
«Благодаря внедрению нового программного обеспечения компания смогла стать еще ближе к клиенту, а скорость рассмотрения заявок — еще выше. Постоянное совершенствование существующих бизнес-процессов — ключевая задача на сегодняшний день», — заявил генеральный директор «Лизинг-Трейда» Алексей Долгих.
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