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Чистая прибыль ГСК «Югория» за первое полугодие составила 755 млн рублей
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Чистая прибыль ГСК «Югория» за первое полугодие составила 755 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.
За полугодие страховщиком было заключено более 900 тыс. договоров, сборы по которым достигли 4,4 млрд рублей. Прирост по каско составил 42%, по ОСАГО — снижение на 18%, по страхованию от несчастных случаев — прирост 21% к аналогичному периоду прошлого года.
Продуктовый виджет
Общая сумма ответственности компании по заключенным договорам составляет 25 трлн 475 млрд рублей. За полгода компания выплатила 2,3 млрд рублей по более чем 40 тыс. страховых случаев.
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