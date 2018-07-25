Чистая прибыль ГСК «Югория» за первое полугодие составила 755 млн рублей

Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

За полугодие страховщиком было заключено более 900 тыс. договоров, сборы по которым достигли 4,4 млрд рублей. Прирост по каско составил 42%, по ОСАГО — снижение на 18%, по страхованию от несчастных случаев — прирост 21% к аналогичному периоду прошлого года.

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Общая сумма ответственности компании по заключенным договорам составляет 25 трлн 475 млрд рублей. За полгода компания выплатила 2,3 млрд рублей по более чем 40 тыс. страховых случаев.