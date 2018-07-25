Чистая прибыль LVMH в I полугодии выросла на 41%, до 3 млрд евро

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton ) в первом полугодии 2018 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,004 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,96 евро против 4,22 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 10%, до 21,75 миллиарда евро.

Наибольшая доля выручки приходится на подразделение «мода и кожаные изделия» — в этом сегменте выручка выросла в годовом выражении на 25%, до 8,594 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 7,359 миллиарда евро, подскочив в 1,9 раза к предыдущему году.

"Отличные результаты первого полугодия свидетельствуют о сильной привлекательности наших брендов и эффективности нашей стратегии", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault). Он также отметил, что результаты за первую половину года позитивны, несмотря на неблагоприятную валютную среду.

Французская LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.