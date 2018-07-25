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Чистая прибыль LVMH в I полугодии выросла на 41%, до 3 млрд евро
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Чистая прибыль LVMH в I полугодии выросла на 41%, до 3 млрд евро 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) в первом полугодии 2018 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,004 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 5,96 евро против 4,22 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 10%, до 21,75 миллиарда евро.
Наибольшая доля выручки приходится на подразделение «мода и кожаные изделия» — в этом сегменте выручка выросла в годовом выражении на 25%, до 8,594 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 7,359 миллиарда евро, подскочив в 1,9 раза к предыдущему году.
"Отличные результаты первого полугодия свидетельствуют о сильной привлекательности наших брендов и эффективности нашей стратегии", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault). Он также отметил, что результаты за первую половину года позитивны, несмотря на неблагоприятную валютную среду.
Французская LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.
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