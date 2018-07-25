Чистая прибыль Deutsche Bank в I полугодии сократилась почти в 2 раза

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank — по итогам первого полугодия 2018 года уменьшилась почти в 2 раза в годовом выражении — до 521 миллиона евро, говорится в финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 евро против прибыли в 0,38 евро годом ранее. Выручка составила 13,567 миллиарда евро, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале чистая прибыль кредитной организации составила 401 миллион евро, что на 14% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль за апрель-июнь составила 0,03 евро на акцию по сравнению с 0,07 евро годом ранее. Выручка банка за квартал достигла значения в 6,59 миллиарда евро, сократившись на 0,4% в годовом выражении. Аналитики ждали значения выручки на уровне 6,46 миллиарда евро.

Банк объясняет, что такие результаты были достигнуты на фоне ускоренной реализации стратегических мер, объявленных новой управленческой командой в начале квартала.

Deutsche Bank указывает, что продолжает проводить сокращение штата. По состоянию на 30 июня число сотрудников банка составило 95,429 тысячи человек, что на 1% ниже показателя годичной давности, а также самый низкий показатель с момента покупки Postbank в 2010 году.

Руководство банка отмечает прогресс в процессе ранее объявленного сокращения штата и полагает, что Deutsche Bank сможет снизить число сотрудников до уровня ниже 93 тысяч человек к концу 2018 года и до отметки значительно ниже 90 тысяч человек к концу 2019 года.