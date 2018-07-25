Ещё
Чистая прибыль Deutsche Bank снизилась на 14%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Deutsche Bank во II квартале снизилась на 14% 

Банки.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Немецкий Deutsche Bank в среду опубликовал отчет за второй квартал со снижением чистой прибыль на 14% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль во II квартале составила 401 млн евро по сравнению с 466 млн евро в прошлом году.
За первые шесть месяцев 2018 года прибыль до налогообложения составила 1,14 млрд евро, а чистый доход 521 млн евро, сообщается в отчете. Руководство банка по-прежнему намерено сократить число сотрудников до уровня ниже 93 тыс. человек к концу 2018 года и ниже 90 тыс. человек к концу 2019 года.
По словам исполнительного директора Кристиана Зевинга? банк определил 167 мер по экономии средств, которые будут реализовываться постепенно. «Мы вносим важные изменения в наши основные направления деятельности, как и обещали, и мы движемся в правильном направлении по затратам», — сказал Зевинга в своем обращении после публикации квартального отчета.
Deutsche Bank находится в стадии реструктуризация и сокращения расходов под управлением нового исполнительного директора Кристиана Зевинга, который сменил в марте на этом посту Джона Крайана. Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками — уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м — 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории.
Банки.ру: последние новости
ЦБ назвал шесть банков, уже получивших базовую лицензию Газпромбанк разместил облигации на почти 470 млн рублей АСВ начинает выплату 17,8 млрд рублей страховки вкладчикам Газбанка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом196
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина251
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение