«Плеер.ру» возобновил работу

Интернет-магазин цифровой техники «Плеер.ру» возобновил продажи, сообщает «Коммерсант».

В начале нынешней недели «Плеер.ру» приостановил работу из-за проверки, с которой в офис магазина пришли сотрудники Федеральной налоговой службы Федеральной службы безопасности . Тогда в ФНС объяснили, что происходящее связано с тем, что «Плеер.ру» не использует онлайн-кассы, хотя должен был перейти на них еще год назад.

Также в ФНС добавили, что «пресекли незаконную деятельность» интернет-магазина, так как нарушение «Плеер.ру» позволяло ему не фиксировать выручку и, как следствие, не платить налоги.