«Плеер.ру» возобновил работу 

Интернет-магазин цифровой техники «Плеер.ру» возобновил продажи, сообщает «Коммерсант».
В начале нынешней недели «Плеер.ру» приостановил работу из-за проверки, с которой в офис магазина пришли сотрудники Федеральной налоговой службы и Федеральной службы безопасности. Тогда в ФНС объяснили, что происходящее связано с тем, что «Плеер.ру» не использует онлайн-кассы, хотя должен был перейти на них еще год назад.
Также в ФНС добавили, что «пресекли незаконную деятельность» интернет-магазина, так как нарушение «Плеер.ру» позволяло ему не фиксировать выручку и, как следствие, не платить налоги.
Между тем, по информации «Коммерсанта», уголовное дело против «Плеер.ру» до сих пор не было возбуждено, в связи с чем уже 24 июля магазин возобновил онлайн-продажи, а к вечеру и вовсе открыл торговый зал на улице Мастеркова в Москве. Тем не менее офис «Плеер.ру», расположенный там же, по-прежнему закрыт.