Чистая прибыль AT&T за I полугодие выросла на 32,6%

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 32,6%, до 9,794 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за год составила 1,56 доллара против 1,19 доллара в первом полугодии 2017 года, выручка компании при этом опустилась на 2,7%, до 77,024 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам второго квартала выросла на 31,1% в годовом выражении до 5,132 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 доллара против 0,63 доллара годом ранее. Выручка корпорации за квартал сократилась на 2,1%, до 38,986 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 38,64 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров и генеральный директор AT&T Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) отметил, что второй квартал был исключительным с точки зрения того, что компания завершила сделку по покупке Time Warner. «Это позволило создать современную медиа компанию, предлагающую пользователям премиум-контент», — добавил Стивенсон.

В середине июня AT&T Inc. объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner Inc., сумма сделки составила 85 миллиардов долларов.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одним из крупнейших медиаконгломератов.