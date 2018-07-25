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«Новатэк» запланировал увеличение дивидендов
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«Новатэк» запланировал увеличение дивидендов 

Ведомости 2 часа назад
«Новатэк» готов пересмотреть дивидендную политику и в ближайшие полтора года может принять решение об увеличении выплат акционерам, сообщил предправления компании Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсантъ».
Вхождение партнеров «Новатэка» в проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» практически закроет все потребности компании в финансировании этого предприятия, отметил Михельсон. А с 2019 г. компания получит денежный поток от проекта «Ямал СПГ», добавил он.
«Поэтому вполне вероятно, что мы будем готовы пересмотреть в сторону увеличения нашу дивидендную политику, — отметил Михельсон. — Думаю, если не в 2019 г., то в 2020 г. мы сможем еще увеличить размер выплат, это произойдет в ближайшие полтора года». Он затруднился уточнить, насколько могут быть увеличены дивиденды. Это серьезный вопрос, который требует анализа финансовых потребностей инвестиционных планов и прогнозов макроэкономических параметров, объяснил Михельсон.
Сейчас «Новатэк» направляет на дивиденды 30% прибыли по МСФО, ранее компания платила акционерам 25% чистой консолидированной прибыли.
Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).
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