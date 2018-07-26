Газ опустился на второе место в структуре доходов «Новатэка»

Во втором квартале текущего года «Новатэк» получил лишь треть выручки (34%) от продажи газа, следует из материалов компании. Во втором квартале прошлого года газ занимал доминирующее положение в доходах «Новатэка» — 44%.

Максимальную долю выручки (39%) в апреле — июне компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.

В июле «Новатэк» впервые поставил в Китай сжиженный природный газ (СПГ) с «Ямал СПГ» по Северному морскому пути через Дальний Восток. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения.

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре прошлого года. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.