Ещё
Газ опустился на второе место в структуре доходов «Новатэка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газ опустился на второе место в структуре доходов «Новатэка» 

Ведомости 44 минуты назад
Во втором квартале текущего года «Новатэк» получил лишь треть выручки (34%) от продажи газа, следует из материалов компании. Во втором квартале прошлого года газ занимал доминирующее положение в доходах «Новатэка» — 44%.
Максимальную долю выручки (39%) в апреле — июне компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.
В июле «Новатэк» впервые поставил в Китай сжиженный природный газ (СПГ) с «Ямал СПГ» по Северному морскому пути через Дальний Восток. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения.
«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре прошлого года. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.
«Новатэку» принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ». По 20% — у Total и CNPC, еще 9,9% — у Silk Road Fund.
Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).
Ведомости: последние новости
Цукерберг потерял $16,8 млрд из-за разочарования инвесторов отчетностью Facebook АСВ хочет взыскать с бывшего руководства банка «Российский кредит» 12 млрд рублей Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер43
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия138
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР129
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР46
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение