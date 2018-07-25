Брат совладельца «Суммы» подал иск к Вексельбергу на $1,3 млрд

Согласно материалам дела, Магомедов и его двоюродный брат Ахмед Билалов считают себя обманутыми в результате сговора трех российских бизнесменов. Истцы утверждают, что в 1996 году получили контроль над 5,37% нефтяной компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). В августе 1997 года бизнесмены договорились с Лебедевым об объединении своих акций, ему на тот момент принадлежало 5,13% ННГ. В октябре того же года Вексельберг предложил $90 млн за их пакет ценных бумаг компании, но истцы отказались, после чего Вексельберг с партнером Блаватником предложили аналогичную сделку самому Лебедеву.

Последний, как утверждается, согласился на сделку. Как отмечает издание, Лебедев получил 15% в нефтяном бизнесе Вексельберга и Блаватника в обмен на 1,8% ТНК и 10,5% ННГ. Бизнесмены не поделились с ним долей от полученных $13,8 млрд за продажу доли в ТНК-ВР, утверждал бизнесмен в своем иске к бывшим партнерам на $2 млрд В свою очередь, Магомедов и Билалов считают, что им принадлежит 50% этой суммы.

Помимо этого, истцы требуют взыскать с Вексельберга и его партнеров $300 млн — половину от выплат, которые в период 2001 по 2003 годы Лебедев получил от совместного с Вексельбергом и Блаватником бизнеса.