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США похвалили Украину за газотранспортную реформу
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США похвалили Украину за начало газотранспортной реформы 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
В США с одобрением встретили подписание меморандума между украинскими энергетическими компаниями «Нафтогаз» и «Магистральные газопроводы Украины». Похвала от Штатов появилась на официальном сайте Государственного департамента.
В Госдепе отметили, что подписанный компаниями меморандум является «правильным шагом» в сторону реформирования сферы энергетики в стране. Согласно документу, часть функций «Нафтогаза» будет передана «Магистральным газопроводам Украины».
В тексте уточняется, что этот шаг произошел при деятельном и прямом участии Штатов. Помощник госсекретаря США Фрэнк Фэннон был в Киеве с 22 по 24 июля, успев провести встречи с президентом Порошенко, премьером Гройсманом, депутатами Рады и ключевыми представителями украинского энергетического рынка.
«На встречах помощник секретаря Фэннон подчеркнул стойкую оппозицию США «Северному потоку-2» и попыткам России использовать энергию для нанесения вреда Украине, а также подрыву европейской безопасности», — говорится в документе.
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