США похвалили Украину за газотранспортную реформу

США похвалили Украину за начало газотранспортной реформы

США с одобрением встретили подписание меморандума между украинскими энергетическими компаниями «Нафтогаз» и «Магистральные газопроводы Украины». Похвала от Штатов появилась на официальном сайте Государственного департамента

В Госдепе отметили, что подписанный компаниями меморандум является «правильным шагом» в сторону реформирования сферы энергетики в стране. Согласно документу, часть функций «Нафтогаза» будет передана «Магистральным газопроводам Украины».

В тексте уточняется, что этот шаг произошел при деятельном и прямом участии Штатов. Помощник госсекретаря США Фрэнк Фэннон был в Киеве с 22 по 24 июля, успев провести встречи с президентом Порошенко, премьером Гройсманом, депутатами Рады и ключевыми представителями украинского энергетического рынка.