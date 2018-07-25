Госдума приняла закон об органической продукции

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, регламентирующий производство в РФ органической продукции.

Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Первые попытки урегулировать законодательство в сфере производства органической продукции были предприняты в России почти 15 лет назад. Сейчас в более чем 80 странах действуют законы об органической продукции, но РФ в число этих стран пока не входит. В январе премьер-министр Дмитрий Медведев , выступая на заседании правительства, отмечал, что Россия может занять от 10% до 25% рынка органических продуктов.

Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин , содержащиеся в документе нововведения, в том числе маркировка органики и создание единого госреестра для проверки наличия сертификации, позволят вытеснить недобросовестных участников рынка и положительно скажутся на качестве продукции.

Требования к производству

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).

Документ также запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

Маркировка и реестр

Согласно закону, производители смогут проходить подтверждение (добровольную сертификацию) соответствия производства органической продукции действующим в РФ национальным, межгосударственным и международным стандартам. Такую сертификацию будут проводить аккредитованные органы, производителям будет выдаваться сертификат соответствия. После этого у них будет право разместить на упаковке соответствующую маркировку. Надписи в ней могут содержать слово "органический" или его сокращения и производные, а изображения должны обеспечивать "возможность нанесения и считывания сведений о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции… с использованием технических средств".

За необоснованное использование такой маркировки производитель будет нести административную ответственность в соответствии с законодательством РФ. По словам члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Виктора Карамышева, штраф для должностных лиц составит минимум 10 тыс. рублей, для юридических — не менее 100 тыс. рублей.

Также предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции, вести его будет Минсельхоз . Реестр будет общедоступным.

Законом запланирован переходный период, в течение которого будут внедряться правила ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции. В это время размещать маркировку на товарах будет запрещено.

Кроме того, документ закрепляет положение о господдержке производителей органики.