На «Восточном» пропали почти 700 миллионов рублей

Экс-глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял полномочиями на «Восточном»

По его словам, следствие продолжает работу по выявлению нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный", в частности расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Федеральном агентстве специального строительства Александра Никитина.

Бастрыкин сообщил, что по данным следствия, Никитин незаконно, без обязательных банковских гарантий, заплатил коммерческой организации аванс из денег, полученных из федерального бюджета по госконтракту на строительство объектов космодрома "Восточный", в сумме более 774 миллионов рублей.