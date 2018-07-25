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На «Восточном» пропали почти 700 миллионов рублей
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Экс-глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял полномочиями на «Восточном» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин уличен в злоупотреблении должностными полномочиями на 665 миллионов рублей, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
По его словам, следствие продолжает работу по выявлению нарушений, связанных со строительством космодрома "Восточный", в частности расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Федеральном агентстве специального строительства Александра Никитина.
Бастрыкин сообщил, что по данным следствия, Никитин незаконно, без обязательных банковских гарантий, заплатил коммерческой организации аванс из денег, полученных из федерального бюджета по госконтракту на строительство объектов космодрома "Восточный", в сумме более 774 миллионов рублей.
"При этом коммерческая организация подрядные работы, предусмотренные договорами субподряда, не выполнила в полном объеме, полученные деньги не вернула, использовав их на другие цели. В результате злоупотребления Никитиным должностными полномочиями не был обеспечен возврат денежных средств на сумму 665 миллионов рублей", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".
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