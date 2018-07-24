Нефтяной холдинг «Сибур» готовится к IPO

Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг «Сибур» готовится провести первичное размещение акций (IPO). Руководство компании уже подключило к сотрудничеству несколько банков.

Источник в одной из нефтегазовых компаний подтвердил РБК , что представители холдинга «Сибур» проводили консультации как минимум с двумя финансовыми организациями — UBS и Газпромбанк

Сама компания в настоящий момент воздерживается от комментариев по поводу проведения IPO.

«Как любая успешная компания «Сибур» рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития», — отмечается в сообщении пресс-службы «Сибура».

Ранее News.ru писал, что мировой рынок первичных размещений вырос на 22% по отношению к прошлому году и составил $98,6 млрд Это является абсолютным рекордом начиная с 2015 года.