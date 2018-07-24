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Нефтяной холдинг «Сибур» готовится к IPO
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Нефтяной холдинг «Сибур» готовится к IPO 

News.ru 40 минут назад
Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг «Сибур» готовится провести первичное размещение акций (IPO). Руководство компании уже подключило к сотрудничеству несколько банков.
Источник в одной из нефтегазовых компаний подтвердил РБК, что представители холдинга «Сибур» проводили консультации как минимум с двумя финансовыми организациями — UBS и Газпромбанк.
Сама компания в настоящий момент воздерживается от комментариев по поводу проведения IPO.
«Как любая успешная компания «Сибур» рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития», — отмечается в сообщении пресс-службы «Сибура».
Ранее News.ru писал, что мировой рынок первичных размещений вырос на 22% по отношению к прошлому году и составил $98,6 млрд Это является абсолютным рекордом начиная с 2015 года.
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