«Мировая» по сумасшедшим ценам: Киев требует от «Газпрома» $12 млрд

Незалежная выставила России новый необоснованный счет

«Нафтогаз» назвал условие, выполнив которое, «Газпром» избежит преследования со стороны Украины в Стокгольмском арбитражном суде. Российской компании нужно перечислить Киеву $12 млрд, которые, как полагает «Нафтогаз», «Газпром» недоплатил за транзит голубого топлива по территории Незалежной. Эксперты уверены, что российская монополия не будет идти на мировую на таких условиях. Напротив, «Газпром» постарается затянуть судебные разбирательства с Украиной, газотранспортная система которой из-за высокого уровня изношенности рискует прекратить свое существование в течение двух-трех лет.

Денежная «котлета», которую требует Киев за заключение мирового соглашения с «Газпромом», соответствует размеру нового иска Украины к российской компании, поданного в июле в Стокгольмский арбитраж. Незалежная в одностороннем порядке настаивает на пересмотре тарифов за транзит топлива с марта 2018 года. Основная масса долга, по оценке «Нафтогаза», составляет $11,6 млрд, а с учетом компенсации, на выплате которой также настаивает Незалежная, сумма взыскания превышает $12 млрд «Если „Газпром“ хочет мирного соглашения, то выплатит компенсацию», — полагает коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

У экспертов вызывает сомнение не только обоснованность новых претензий Киева, но и сумма иска. По итогам 2017 года «Нафтогаз» заявил о прибыли в $1,5 млрд Львиная доля заработанных денег была получена от «Газпрома», который исправно вносил средства за транзит газа по территории Незалежной в страны ЕC. Без этих доходов «Нафтогаз» получил бы убыток размером в $285 млн «Непонятно, на основании каких индикаторов Киев насчитал компенсацию. Ежегодный платеж „Газпрома“ за транзит составляет около $2 млрд Нетрудно подсчитать, что претензия „Нафтогаза“ на сумму в $12 млрд составляет оплату транзита за 6 лет. На днях Витренко говорил, что „Нафтогаз“ не будет повышать тарифы на транзит топлива. Создается впечатление, что эта сумма не основана на адекватных формулах, заложенных в действующих соглашениях, а взята с потолка», — полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов

По словам аналитика БК «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, «Нафтогаз» идет ва-банк, выставляя необоснованно высокую сумму иска. «После решения Стокгольмского суда о выплате „Газпромом“ Украине около $2,6 млрд в качестве компенсации за транзит газа в предыдущие несколько лет Киев поверил, что и прочие его требования будут удовлетворены», — предположил эксперт.

Впрочем, «Газпром» вряд ли пойдет на уступку «Нафтогазу» на таких «драконовских» условиях. Во-первых, Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что конструктивный диалог с Украиной возможен только при отказе последней от исковых заявлений в суд Стокгольма . Во-вторых, «Газпром» оспаривает предыдущее решение о выплате $2,6 млрд Частично опротестовать этот вердикт уже удалось: апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Как полагает Нигматуллин, в такой ситуации лучшей тактикой «Газпрома» станет затягивание очередного судебного процесса. Еще одним требованием «Нафтогаза» является увеличение «Газпромом» объема транзита топлива через Украину до 140 млрд кубометров ежегодно. В таком случае Киев согласен снизить сумму новых требований. Сейчас через Незалежную транспортируется около 80 млрд кубов. После завершения строительства трубопровода «Северный поток-2» этот объем упадет до 20–30 млрд кубометров. Выплаты России за транзит снизятся в 3–4 раза, что приведет к краху газотранспортного бизнеса Украины.