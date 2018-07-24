IDC:Вложения компаний Европы в блокчейн достигнут $3,5 млрд в 2022 г

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Инвестиции со стороны европейских компаний в технологию блокчейн, не связанную с криптовалютами, вырастут с 400 миллионов долларов, ожидающихся в 2018 году, до 3,5 миллиарда по итогам 2022 года, прогнозирует аналитическая фирма International Data Corporation (IDC).

Исследование IDC основано на данных о вложениях в технологию и на информации о ее использовании компаниями из различных регионов. Инвестиции, связанные с привязанными к блокчейну криптовалютами, например, с биткоином, не учитываются в прогнозе. Цель исследования — помочь экспертам из IT-области понять, как будут меняться инвестиции в блокчейн в следующие пять лет.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

"Согласно новому прогнозу IDC, Европа станет вторым по величине инвестором в технологию блокчейн. Среднегодовой темп роста вложений в 2017-2022 годах составит 80,2%. Европа увеличит свои расходы примерно с 400 миллионов долларов в 2018 году до 3,5 миллиарда долларов в 2022 году", — говорится в сообщении. Таким образом, по мнению экспертов, Европа сможет догнать по объему инвестиций в технологию лидера рынка — США

IDC отмечает, что европейские компании начали изучать влияние технологии блокчейн на свой бизнес еще в 2017 году. «Европейский рынок менее гибкий, по сравнению с другими регионами, а также более дифференцированный с точки зрения размера бизнеса. Тем не менее, как уже указывала IDC, 2018 год является годом блокчейна, и европейские компании проявляют все больший интерес к технологии», — приводятся в сообщении слова старшего аналитика по клиентским исследованиям и анализу IDC Карлы Ла Кроче (Carla La Croce).

Наиболее популярен блокчейн, по мнению экспертов, в финансовом секторе — инвестиции в технологию по итогам 2018 года составят 173 миллиона долларов, или 42% от общего объема вложений. Большой интерес к блокчейну проявляют также банковский сектор и страхование. К 2022 году, как ожидается, чаще всего блокчейн будет использоваться для отслеживания соблюдения нормативных требований, проверки и верификации трансграничных платежей и расчетов, а также в управлении активами и товарами.