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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 40 минут назад
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,84% и составил 25 254,48 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,79% и составил 2829,09 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,88% и составил 7910,61 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 60,25 коп., до 73,52 руб., курс доллара уменьшился на 27,22 коп., до 62,92 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 42,08 коп., составив 67,69 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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