Ещё
Экс-глава НПФ Сбербанка вышла на работу в ГК «Регион»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава НПФ Сбербанка вышла на работу в ГК «Регион» 

Rambler News Service 1 час назад
Экс-глава Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка Галина Морозова назначена на должность заместителя гендиректора инвестиционной компании «Регион», сообщила пресс-служба группы компаний «Регион».
«Заместителем генерального директора инвестиционной компании «Регион» назначена Галина Морозова. В этой должности она будет курировать координацию и развитие бизнеса группы в сфере негосударственных пенсионных фондов», — говорится в сообщении.
Морозова работала в НПФ Сбербанка со дня его основания в 1995 году.
Rambler News Service: последние новости
ФНС выявила налоговые нарушения в работе крупного интернет-магазина электроники Совет директоров «Магнита» обсудит логистику магазинов косметики и аптек АТОР допустила отказ в компенсации по турам «Интрэвел Столешники»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам246
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост529
Россиян лишат желания иметь валюту185
Умер советник Путина50
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение