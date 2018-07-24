Экс-глава НПФ Сбербанка вышла на работу в ГК «Регион» 

Экс-глава Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка Галина Морозова назначена на должность заместителя гендиректора инвестиционной компании «Регион», сообщила пресс-служба группы компаний «Регион».
«Заместителем генерального директора инвестиционной компании «Регион» назначена Галина Морозова. В этой должности она будет курировать координацию и развитие бизнеса группы в сфере негосударственных пенсионных фондов», — говорится в сообщении.
Морозова работала в НПФ Сбербанка со дня его основания в 1995 году.