Сбербанк собирается взыскать с ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод» 228,7 млн рублей

В прошлом месяце арбитражный суд ростовской области признал Ростовский лакокрасочный завод банкротом. Заявление о неплатежеспособности завода подал ГУП «РостовАвтоДор» из-за скопившегося долга в 7.3 млн рублей, из которых 6.1 млн явлились основной задолженностью.

Задолженность завода перед другими компаниями составляет 39,8 млн рублей. К одним из самых крупных можно отнести долг 4.3 млн рублей торговому дому «Джокей Пластик Рус», 1,6 млн рублей ООО «Рубеж-Юг» и 364,9 тыс. рублей УФНС России по Ростовской.

Еще в 2016 году убыток РЛЗ был равен 234 млн рублей, после процедуры наблюдения в этом же году, стало понятно, что восстановить платежеспособность завода будет невозможно.