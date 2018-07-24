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Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне финотчетов компаний
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Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне финотчетов компаний 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Индексы США во вторник закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,79%, до 25241,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 2820,40 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,01%, до 7840,77 пункта, таким образом, не добрав немного до исторического максимума.
Холдинг Alphabet Inc. , владеющий компанией Google, сообщил о росте чистой прибыли за полгода на 41% — до 12,596 миллиарда долларов. При этом по итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet опустилась на 9,3% — до 3,195 миллиарда долларов или 4,54 доллара на акцию против 5,01 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,6% — до 32,657 миллиарда долларов.
Финансово-промышленный гигант United Technologies Corp увеличил квартальную прибыль 42,3% — до 2,048 миллиарда долларов, или 2,56 доллара на акцию, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне 1,85 доллара за акцию.
Verizon Communications снизил прибыль за квартал на 5,2% и составил 4,246 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 1 доллар против 1,07 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка составила 32,203 миллиарда долларов, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Аналитики ждали выручку компании на уровне 31,75 миллиарда долларов.
Между тем, за полугодие прибыль этих компаний выросла. «Мы видим, что очень большой процент компаний превзошли ожидания, и не думаем, что пик уже пройден», — отметила агентству MarketWatch портфельный менеджер TrimTabs Asset Management Джанет Джонстон (Janet Johnston).
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