Биржи США в плюсе на сильной отчетности компаний США, NASDAQ поставил рекорд

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут, а индекс NASDAQ при этом достиг исторического максимума, на сильной полугодовой отчетности местных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.22 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,53%, до 25177,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2827,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 7917,98 пункта. Таким образом, NASDAQ впервые торгуется выше уровня в 7,9 тысячи пункта.

"Именно финотчетность сегодня является основным драйвером для рынков. Многие компании продемонстрировали прибыль, и некоторые из них также дали хороший прогноз на будущее", — отметил в интервью агентству Рейтер главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардийо (Peter Cardillo).

В лидерах роста оказался американский холдинг Alphabet Inc. , чья чистая прибыль по итогам первой половины 2018 года выросла на 41%, до 12,596 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 17,89 доллара против 12,74 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 25,7% — до 63,803 миллиарда долларов. Цена акций холдинга на данных отчетности подскочила на 4,22%. Вслед за Alphabet дорожают бумаги и других крупнейших компаний техсектора США: акции Facebook растут в стоимости на 2,24%, Amazon — на 1,64%, Apple — на 0,87%.

Сильную отчетность опубликовал также один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов — Verizon Communications Inc. , который по итогам первого полугодия получил чистую прибыль в размере 8,912 миллиарда долларов, что на 11% выше показателя годичной давности. Бумаги компании растут в цене на 0,14%.

Кроме того, американский финансово-промышленный гигант United Technologies Corp. (UTC) по итогам этих шести месяцев зафиксировал прибыль в 3,345 миллиарда долларов, увеличив ее на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. После публикации финрезультатов бумаги UTC дорожают на 1,92%.