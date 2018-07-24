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В России для международных холдинговых компаний создадут особые условия
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В России для международных холдинговых компаний создадут особые условия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России появятся специальные административные районы (САР), в которых для международных холдинговых компаний будет установлен особый режим налогообложения. Для таких корпораций будут действовать специальные ставки по налогу на прибыль.
Соответствующий законопроект Комитета Госдумы по бюджету и налогам рекомендовали палате к принятию во втором чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с членом Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский и первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров.
Законопроектом предлагается определить понятие и статус международных холдинговых компаний. Так, для получения статуса предприятия должны работать в нескольких странах, в том числе в России, подать заявку на участие в САР, а также инвестировать в российские проекты.
При соблюдении указанных условий такие предприятия будут считаться российскими, для них будут действовать специальные ставки по налогу на прибыль.
«Например, на доходы, полученные в виде дивидендов с «дочек», ставка налога будет нулевой. А на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний, ставка налога составит 5%», — отмечается в пояснительной записке.
Также предлагается позволить компаниям проводить определённые валютные операции без банковских счетов в уполномоченных банках. Например, купля-продажа товаров, оказание услуг населению, возврат ошибочно выплаченных средств, при обслуживании иностранных самолётов и судов. При этом разрешается использовать счета, открытые в иностранных банках.
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