В России для международных холдинговых компаний создадут особые условия

России появятся специальные административные районы (САР), в которых для международных холдинговых компаний будет установлен особый режим налогообложения. Для таких корпораций будут действовать специальные ставки по налогу на прибыль.

Соответствующий законопроект Комитета Госдумы по бюджету и налогам рекомендовали палате к принятию во втором чтении.

Законопроектом предлагается определить понятие и статус международных холдинговых компаний. Так, для получения статуса предприятия должны работать в нескольких странах, в том числе в России, подать заявку на участие в САР, а также инвестировать в российские проекты.

При соблюдении указанных условий такие предприятия будут считаться российскими, для них будут действовать специальные ставки по налогу на прибыль.

«Например, на доходы, полученные в виде дивидендов с «дочек», ставка налога будет нулевой. А на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний, ставка налога составит 5%», — отмечается в пояснительной записке.

Также предлагается позволить компаниям проводить определённые валютные операции без банковских счетов в уполномоченных банках. Например, купля-продажа товаров, оказание услуг населению, возврат ошибочно выплаченных средств, при обслуживании иностранных самолётов и судов. При этом разрешается использовать счета, открытые в иностранных банках.