RAEX присвоило Петербургскому Социальному Коммерческому Банку рейтинг «ruBB+» по новой методологии

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Петербургского Социального Коммерческого Банка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.

Изменение рейтинга обусловлено пересмотром агентством методологии присвоения банковских рейтингов кредитоспособности. В частности, были изменены критерии оценки таких компонентов рейтинговой модели, как «конкурентные позиции» и «специализация», что в условиях слабой развитости кредитного направления и преобладания краткосрочных компонентов в активах банка привело к давлению на оценку кредитоспособности, поясняется в сообщении RAEX.

Слабая оценка конкурентных позиций отражает невысокую долю ПСКБ на российском банковском рынке при слабо развитом кредитном бизнесе и концентрации активов на краткосрочных инструментах с пониженной маржинальностью, говорится в релизе. Сеть присутствия банка в рамках ключевых регионов с учетом устройств платежной инфраструктуры рассматривается как адекватная. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, является низкой (менее 1% по итогам 2017 года, согласно данным отчетности по МСФО).

Сильная позиция по капиталу и прибыльности обусловлена высокими уровнями достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 июня 2018 года — 26,1%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 23,4%) и рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составила около 15% за год с 1 апреля 2017-го), что позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты. Также агентство отмечает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами банка расходов, связанных с обеспечением деятельности. При этом значительная доля комиссионных доходов от расчетного бизнеса в структуре финансового результата позволяет банку компенсировать низкий уровень чистой процентной маржи.

Качество активов оценивается как адекватное. Основу активов банка (более 65% в совокупности) составляют облигации Банка России и эмитентов с квазисуверенным уровнем риска, а также депозиты в Банке России и межбанковские кредиты. На кредитный портфель по юрлицам и физлицам приходится по состоянию на начало июня менее 20% активов банка. Согласно данным отчетности по МСФО, доля обесцененных кредитов на конец 2017 года составила менее 3%. Отмечается также адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов при росте зависимости от средств крупнейших клиентов. Это обуславливает поддержание банком повышенного запаса ликвидности, отмечают аналитики.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Отмечается отсутствие значимого потенциала диверсификации деятельности, в результате чего агентство не ожидает ощутимого усиления бизнес-профиля банка в среднесрочной перспективе. Кроме того, агентство обращает внимание на подверженность банка рискам деловой репутации, регулятивным и операционным рискам, связанным со спецификой деятельности, которая предполагает высокие обороты как по клиентским счетам, так и по операциям с наличностью.