RAEX подтвердило банку «Союз» рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Союз» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, рейтинг обусловлен адекватной ликвидной позицией банка, удовлетворительными оценками качества активов и корпоративного управления, недостаточно значимой конкурентной позицией, а также низкими показателями рентабельности и удовлетворительной позицией по капиталу.

Недостаточно значимая конкурентная позиция связана с узкой клиентской базой в сегменте кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям, а также наличием у ряда заемщиков признаков юридической или экономической связи с некоторыми конечными собственниками крупнейшего акционера банка ( СПАО «Ингосстрах» ), отмечают аналитики. Прирост розничного кредитного портфеля в том числе обусловлен покупкой соответствующих пулов кредитов у других банков. При этом также наблюдается рост собственных продаж в приоритетном для банка сегменте автокредитования. В части корпоративного кредитования агентство отмечает значимые позиции банка в сегменте торгового финансирования.

Банк имеет приемлемый уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 июня текущего года — 13,5%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 10,7%) в сочетании с умеренно низкой устойчивостью к реализации кредитных рисков. На рейтинг негативно влияет слабая генерация капитала: в соответствии с МСФО банк был убыточен с 2015 по 2017 год, а также в I квартале 2018 года вследствие значительных отчислений в резервы, продажи активов с дисконтом и факта реализации операционного риска. Отмечается положительная динамика в части рентабельности деятельности (снижение убыточности) в 2016—2017 годах.

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Около 23% активов на отчетную дату формируют вложения в ценные бумаги, причем свыше 80% этого объема сформировано бумагами высоконадежных эмитентов. Ссудный портфель с учетом приобретенных прав требования формирует 50% активов. Качество кредитного портфеля банка оценивается как невысокое, но RAEX констатирует постепенное улучшение качества активов благодаря расчистке баланса от проблемных активов. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне. Давление на рейтинг оказывает невысокая отраслевая диверсификация кредитного портфеля (на торговлю, лизинг и операции с недвижимым имуществом приходится 54% кредитного портфеля по юрлицам и ИП на начало июня).

Адекватная ликвидная позиция банка обеспечена наличием пассивообразующего дружественного кредитора, при этом отмечается высокий запас ликвидности на балансе даже без учета стабильности минимальных остатков на клиентских счетах. Агентство по-прежнему отмечает риски, связанные со слабой диверсификацией ресурсной базы банка по клиентам, а также с повышенной волатильностью привлеченных средств при относительно высокой стоимости фондирования. Поддержку рейтингу оказывает значительный объем потенциально доступной дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и инфраструктуры внутренних бизнес-процессов оцениваются агентством как удовлетворительное. Агентство отмечает неполное выполнение показателей бизнес-планов в прошлом и недостаточно высокий уровень стратегического обеспечения деятельности банка на текущий момент. В числе прочего указано, что в определенной степени развитие банка в 2016—2017 годах сдерживал недостаточно высокий уровень диджитализации основных банковских услуг.