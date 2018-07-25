«Газпром» внесет в уставный капитал ГЭХ 7,5 млрд рублей для проекта Грозненской ТЭС

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Совет директоров "Газпрома" одобрил приобретение компанией доли в уставном капитале дочернего «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) на 7,48 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

По результатам сделки номинальная стоимость принадлежащей «Газпрому» 100%-й доли в уставном капитале ГЭХ составит 234,516 млрд рублей.

Источник, близкий к компаниям, сообщил ТАСС, что докапитализация ГЭХ проводится для выделения энергокомпании средств на завершение строительства Грозненской ТЭС.

Группа «Газпром энергохолдинг» строит в Чечне Грозненскую ТЭС мощностью порядка 360 МВт в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ), предусматривающих возврат инвестиций с гарантированной доходностью. Ввод первого блока станции запланирован на конец 2018 года, второго — на середину 2019 года.

Грозненская ТЭС станет первым крупным объектом Чечни, включенным в Единую энергетическую систему России

О компании