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«Газпром» внесет в уставный капитал ГЭХ 7,5 млрд рублей для проекта Грозненской ТЭС
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«Газпром» внесет в уставный капитал ГЭХ 7,5 млрд рублей для проекта Грозненской ТЭС 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" одобрил приобретение компанией доли в уставном капитале дочернего «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) на 7,48 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
По результатам сделки номинальная стоимость принадлежащей «Газпрому» 100%-й доли в уставном капитале ГЭХ составит 234,516 млрд рублей.
Источник, близкий к компаниям, сообщил ТАСС, что докапитализация ГЭХ проводится для выделения энергокомпании средств на завершение строительства Грозненской ТЭС.
Группа «Газпром энергохолдинг» строит в Чечне Грозненскую ТЭС мощностью порядка 360 МВт в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ), предусматривающих возврат инвестиций с гарантированной доходностью. Ввод первого блока станции запланирован на конец 2018 года, второго — на середину 2019 года.
Грозненская ТЭС станет первым крупным объектом Чечни, включенным в Единую энергетическую систему России.
О компании
"Газпром энергохолдинг" управляет генерирующими компаниями группы «Газпром». Является владельцем контрольных пакетов акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2». Всего в состав группы входит свыше 80 электростанций установленной электрической мощностью порядка 39 ГВт, тепловой — 71,2 тыс. Гкал/ч, что составляет порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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