ФАС до конца лета оценит возможное слияние «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинга»

"Нет еще решения. Естественно, мы знаем об этой сделке, но решения пока нет. По закону у нас три месяца на это [на рассмотрение]

До конца лета решим", — сказал он.

Ранее глава НП «Совет рынка» Максим Быстров сообщил журналистам, что ассоциация по обращению ФАС начала проводить анализ влияния на рынок электроэнергетики сделки по слиянию «Т Плюс» с " Газпром энергохолдингом". По оценке «Совета рынка», слияние «Т Плюс» с ГЭХ может негативно повлиять на рынок электроэнергетики в России и приведет к снижению конкуренции на рынке.

О предполагаемой сделке

Владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг в конце мая подтвердил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии с «Т Плюс» с холдингом. Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сообщил в интервью ТАСС, что холдинг получил предложения об объединении и в настоящее время анализирует их. В июле Федоров сообщал журналистам, что переговоры о возможном слиянии идут на начальной стадии и компании только обсуждают целесообразность слияния активов «Реновы» и «Газпром энергохолдинга».

Ранее источники ТАСС говорили, что «Ренова» и «Газпром энергохолдинг» приступили к обсуждению параметров слияния активов. Один из собеседников агентства сообщил, что переговоры ведутся об энергетической «Т Плюс», подконтрольной «Ренове». Другой собеседник отметил, что при обсуждении параметров сделки идет речь о слиянии всех индустриальных и энергетических активов «Реновы» с «Газпром энергохолдингом».

В мае источник ТАСС сообщал, что сделка будет состоять из нескольких этапов, первый этап планировалось закрыть до 6 июня, но этого так и не произошло.

"Ренова" и ее владелец Виктор Вексельберг были включены в санкционный список минфина США в начале апреля. Попадание в этот список (SDN-лист) означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Группа компаний «Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.