Square определяет эволюцию криптовалют

Investing.com — Credit Suisse (SIX:CSGN) повысила рейтинг платформы для обработки электронных платежей Square (NYSE:SQ) и целевой уровень стоимости акций компании, отчасти из-за ее выхода на рынок криптовалют.

Компания с Уолл-стрит подняла рейтинг Square до уровня «выше рынка» и повысила свой 12-месячный прогноз стоимости акций на 80% до $81 за акцию.

Credit Suisse отметила, что цифровые валюты в настоящее время могут быть «не самым удачным вложением», но Square является одной из немногих компаний, «определяющих эволюцию этой отрасли».

В начале года Square запустила торги биткоином с помощью платежного приложения Square Cash.

Основатель и генеральный директор компании Джек Дорси называет криптовалюты «трансформирующей технологией» и хочет расширить их применение в сервисах Square.

Акции компании за последние двенадцать месяцев выросли на 150%.