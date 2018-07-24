Банк «Уралсиб» намерен продолжить наращивать объемы ипотечного кредитования

Банк «Уралсиб» намерен в ближайшие годы продолжать наращивать объемы ипотечного кредитования.

Об этом сообщил председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.

Он напомнил, что по итогам I полугодия 2018 года банк увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за I полугодие банк выдал ипотеки на 16,4 млрд рублей.

«Мы и далее планируем увеличивать объемы ипотечного кредитования, хотя, видимо, уже не такими темпами. По нашим прогнозам, рост ипотечного рынка в 2019-2021 годах составит не менее 27%, а увеличение выдач ипотеки «Уралсибом» — порядка 16%», — сообщил Константин Бобров.