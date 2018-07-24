Ещё
Банк «Уралсиб» намерен продолжить наращивать объемы ипотечного кредитования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Уралсиб» намерен продолжить наращивать объемы ипотечного кредитования 

АСН-Инфо 32 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Банк «Уралсиб» намерен в ближайшие годы продолжать наращивать объемы ипотечного кредитования.
Об этом сообщил председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.
Он напомнил, что по итогам I полугодия 2018 года банк увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за I полугодие банк выдал ипотеки на 16,4 млрд рублей.
«Мы и далее планируем увеличивать объемы ипотечного кредитования, хотя, видимо, уже не такими темпами. По нашим прогнозам, рост ипотечного рынка в 2019-2021 годах составит не менее 27%, а увеличение выдач ипотеки «Уралсибом» — порядка 16%», — сообщил Константин Бобров.
АСН-Инфо: последние новости
Между Петергофом и метро «Кировский завод» пустят трамвай Финкомитет Госдумы одобрил законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций Knight Frank подвела итоги I полугодия на рынке элитной жилой недвижимости Петербурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост335
Умер советник Путина30
Россиян лишат желания иметь валюту143
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды25
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение