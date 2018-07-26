ФАС возбудила дело против ЦИАН

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против портала объявлений о недвижимости ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок, говорится в сообщении ведомства.

"Ранее в действиях ЦИАН ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов", — уточняется в нем.

По мнению ФАС, портал распространял в интернете утверждения, создающие впечатление о его превосходстве.

Как указывается в сообщении, ЦИАН проигнорировал предупреждение антимонопольного ведомства, требующее устранить нарушение в десятидневный срок, и продолжил размещать некорректную информацию.

В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции, сообщило ведомство. За нарушение этой статьи предусмотрена административная ответственность юрлиц в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.