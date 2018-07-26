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ФАС возбудила дело против ЦИАН
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ФАС возбудила дело против ЦИАН 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против портала объявлений о недвижимости ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок, говорится в сообщении ведомства.
"Ранее в действиях ЦИАН ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов", — уточняется в нем.
По мнению ФАС, портал распространял в интернете утверждения, создающие впечатление о его превосходстве.
Как указывается в сообщении, ЦИАН проигнорировал предупреждение антимонопольного ведомства, требующее устранить нарушение в десятидневный срок, и продолжил размещать некорректную информацию.
В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции, сообщило ведомство. За нарушение этой статьи предусмотрена административная ответственность юрлиц в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.
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