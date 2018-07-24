Ещё
Окно возможностей: возьмется ли «Газпром» за СПГ-проект во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Окно возможностей: возьмется ли «Газпром» за СПГ-проект во Владивостоке 

Forbes.ru 1 час назад
В конце июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах компании приступить к строительству завода «Владивосток СПГ». Сейчас идет обоснование инвестиций, рассказал Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров, поэтому строительство начнется не раньше 2020 года.
Для «Газпрома» 2020 год во многом станет рубежным. К этому времени компания завершит строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», ввод в эксплуатацию которых намечен на декабрь следующего года. Вне зависимости от судьбы «Северного потока-2», это повлияет на структуру инвестиционной программы «Газпрома», ключевым приоритетом которой в последние годы являлись трубопроводные проекты. Отчасти это не давало компании всерьез приступить к расширению мощностей СПГ-завода на Сахалине, третья очередь которого может обойтись в $5-6 млрд, как следует из оценки Российского газового общества. По той же причине были сдвинуты сроки реализации проекта «Балтийский СПГ»: заявив в 2013 году о намерении построить в Ленинградской области завод по сжижению газа мощностью 10 млн т, «Газпром» планировал его запустить в 2018-м, однако в прошлом году в меморандуме к выпуску еврооблигаций компания назвала новый временной ориентир — 2023 год.
Санкции и проекты «Газпрома»
На СПГ-проекты монополии повлияли и санкции. Под них в июле 2014 года попал «Газпромбанк», который должен был привлекать финансирование для проектов «Балтийский СПГ» и «Владивосток СПГ». В 2015 году США ввели санкции в отношении Южно-Киринского месторождения на шельфе Охотского моря, обладающего запасами не только газа, но и нефти. Из-за этого «Газпром» лишился возможности импортировать для его освоения подводные добычные комплексы, ведущими производителями которых являются норвежская Aker и американские Cameron, GE Subsea и FMC Technologies. Южно-Киринское должно было стать сырьевой базой третьей очереди завода «Сахалина-2» и проекта «Владивосток СПГ», в качестве альтернатив которых рассматривались ресурсы «Сахалина-1» и Чаяндинское месторождение Якутии. Однако «Чаянда» стала базой для «Силы Сибири», а о поставках газа с «Сахалина-1» «Газпром» не смог договориться с «Роснефтью», которая хотела продавать его по экспортному нетбэку, тогда как монополия была согласна на закупки лишь по внутрироссийским тарифам.
Еще один СПГ-проект «Газпром» планировал реализовать на базе арктического Штокмановского месторождения, однако он остался на бумаге из-за сланцевой революции, в результате которой США сократили импорт сжиженного газа c 452 млн куб футов в 2009 году до 59,3 млн в 2014-м, согласно данным Управления по энергетической информации. В итоге проект, заявленный в 2008 году и ориентированный изначально на американский рынок, потерял смысл.
Новый драйвер рынка
Такой риск вряд ли грозит проекту «Владивосток СПГ», проектная мощность которого в прошлом году была снижена с 10 млн т до 1,5 млн Сжиженный газ будет поставляться судоходным компаниям, которые в ближайшие годы будут уходить от использования мазута в качестве топлива. Причина тому — ужесточение требований Международной морской организации (IMO) к качеству судового топлива, которое пока что затронуло лишь акваторию Балтийского и Северного морей, а также побережье Северной Америки, где с апреля 2015 года при транспортировке грузов суда могут использовать топливо с содержанием серы не более 0,1%.
Для всех прочих морских акваторий нормы IMO будут ужесточены с 2020 года, когда предельное содержание серы будет снижено с 3,5% до 0,5%, что вынудит судовладельцев перейти к использованию СПГ. Отчасти это уже происходит сегодня: за 2014-2016 годы количество действующих судов на СПГ увеличилось с 56 до 79 (0,3% мирового флота), как следует из данных «Газпромбанка», при том что на стадии заказа находится еще 85. В выигрыше останутся производители СПГ для бункеровки, попасть в число которых «Газпрому» будет проще не только из-за наличия устойчивого потенциального спроса, но и относительно низких — в сравнении с крупнотоннажными проектами — затрат: учитывая, что в 2014 году проект «Балтийский СПГ» годовой мощностью 10 млн т оценили в $10 млрд, расходы на «Владивосток СПГ» вряд ли превысят $2 млрд
Проблемы сырьевой базы
Поэтому определяющим для судьбы проекта станет вопрос сырьевой базы. Частично восполнить ее может Киринское месторождение «Сахалина-3» (не путать с Южно-Киринским), для освоения которого «Газпром» построил подводный добычной комплекс. Это позволило начать на месторождении промышленную добычу газа, которая, как следует из отчетности компании, за 2014-2017 годы увеличилась со 100 млн до 630 млн куб. м. Если схожее технологическое решение удастся найти для Южно-Киринского месторождения, проект «Владивосток СПГ» обретет реальность.
Особенно в том случае, если «Газпром» переформатирует инвестиционную программу. Помимо «Северного потока-2», после 2020 года компания продолжит строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) общей стоимостью в 950 млрд рублей, ввод всех шести очередей которого продлится до 2024 года. Еще одним крупным проектом, по всей видимости, станет газохимический комплекс в Усть-Луге предварительной стоимостью в $20 млрд, окончательное инвестиционное решение по которому компания планирует принять до конца текущего года. Затрат потребует и Ковыктинское месторождение Иркутской области, являющееся частью Восточной газовой программы.
Попадет ли «Владивосток СПГ» в число инвестиционных приоритетов «Газпрома», вопрос открытый. Однако шансы на это выше, чем в случае более ранних СПГ-проектов —эпоха активного строительства новых экспортных газопроводов, по всей видимости, подходит к концу.
Читайте также
Уязвимые места. Почему не стоит ждать бурного роста цен на нефть
Forbes.ru: последние новости
Бесхозные сети. Медведев поручил Северному Кавказу расплатиться за долги активами Всему есть предел: за что Google получила рекордный штраф в $5 млрд Украинский калькулятор. Договорятся ли Москва и Киев по газовому транзиту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост299
Умер советник Путина29
Россиян лишат желания иметь валюту145
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды18
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Новости партнеров
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение