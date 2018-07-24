Правительство гарантировало ВЭБу компенсации за убыточные проекты

С одной стороны, это прямой ответ на критику предыдущей деятельности госкорпорации, в результате которой она, несмотря на требование безубыточности, накопила значительный объем «плохих» долгов, из-за досоздания резервов под которые чистый убыток ВЭБа за 2017 год составил рекордные 287,7 миллиарда рублей.

Александр Широв. При этом, однако, у ВЭБа останется возможность реализации высокорискованных проектов при условии прямой государственной поддержки, то есть сохраняется его функционал как института развития, отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

"На начальной стадии отдельные проекты, имеющие общегосударственное значение, могут нести риски отрицательного финансового результата в среднесрочном периоде от одного до трех лет, — пояснили «РГ» в пресс-службе ВЭБа. — По решению государства банк развития готов рассматривать такие проекты при условии того, что на их реализацию будет предусмотрена компенсация, в том числе за счет мер государственной поддержки. Это позволит обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость ВЭБа".

Ранее новый глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что часть создаваемого правительством инфраструктурного фонда (объемом 3,5 триллиона рублей до 2024 года) может быть направлена на докапитализацию банка, это подтверждал первый вице-премьер Антон Силуанов . По замыслу правительства, ВЭБ с его «фабрикой проектного финансирования» должен стать одним из главных инструментов роста инвестиций и исполнения майского указа президента.

Новая редакция Меморандума значительно расширяет круг проектов, которые имеет право финансировать ВЭБ: их минимальный срок окупаемости сокращен с пяти лет до одного года, минимальная стоимость снижена с двух миллиардов до одного миллиарда рублей, также в два раза (до 0,5 миллиарда) сокращен минимальный совокупный размер участия ВЭБа в финансировании. При этом, как пояснили «РГ» в пресс-службе ВЭБа, при расчете совокупного размера участия будут учитываться не только кредиты и финансирование на возвратной основе в иных формах, но и гарантии, поручительства, а также участие ВЭБа в капитале компаний, реализующих проект. Кроме того, предусмотрено право наблюдательного совета ВЭБа устанавливать по отдельным направлениям и приоритетным отраслям и секторам особые параметры участия банка в проектах.