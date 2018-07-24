Минфин сократил предложение ОФЗ до 35 млрд руб.

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика» Минфин РФ в среду предложит инвесторам облигации федерального займа на общую сумму 35 млрд руб.

Министерство финансов в среду проведет очередные два аукциона по продаже облигаций федерального займа. В этот раз объем предложения будет чуть ниже и составит 35 млрд руб. Напомним, последние две недели ведомство успешно продавало бумаги на 40 млрд руб., причем при достаточно высоком спросе, который в несколько раз превосходил предложение.

В среду Минфин проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26223 в объеме 20 млрд руб. и облигаций федерального займа индексируемым номиналом выпуска 52002 в объеме 15,189 млрд руб. п Дата погашения ОФЗ выпуска 26223 — 28 февраля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 6,50% годовых.

Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 — 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.

На фоне укрепления рубля, и в этот раз аукционы могут завершиться успешно. Определенный спрос на российские активы есть, однако в целом ситуация на рынках остается напряженной, и далеко не факт, что аппетит к риску сохранится на длительное время.

Кроме того, нельзя не отметить, что укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последние две торговые сессии, связано в первую очередь с продажами валюты со стороны экспортеров. Завтра — день выплаты НДПИ и акцизов.

Кроме того, на вторичном рынке ОФЗ внушительного спроса не наблюдается. Доходности десятилетних облигаций находятся на уровне 7,71%, и тенденции к снижению пока не видно.