Минфин разместил новые ОФЗ на 20 млрд рублей

Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, дата погашения ОФЗ установлена на 28 февраля 2024 года со средневзвешенной доходностью в 7,69% годовых.

"Минфин России информирует о результатах проведения 25 июля 2018 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска N 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года", — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что спрос на ценные бумаги составил 64,38 млрд руб.