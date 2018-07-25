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Минфин разместил новые ОФЗ на 20 млрд рублей
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Минфин разместил новые ОФЗ на 20 млрд рублей 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как стало известно, дата погашения ОФЗ установлена на 28 февраля 2024 года со средневзвешенной доходностью в 7,69% годовых.
"Минфин России информирует о результатах проведения 25 июля 2018 года аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска N 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года", — говорится в заявлении министерства.
Уточняется, что спрос на ценные бумаги составил 64,38 млрд руб.
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин рассчитывает на возвращение интереса инвесторов к ОФЗ в третьем квартале 2018 года.
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