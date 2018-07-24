Акции Сбербанка растут, отражая улучшение настроений инвесторов в отношении России

Investing.com − Акции Сбербанка растут на этой неделе, восстанавливаясь после падения на 11% по итогам прошлой недели. На момент публикации обыкновенные акции Сбербанка выросли примерно на 2%, аналогичный рост наблюдался по итогам вчерашних торгов. Их цена сейчас близка к уровню 213 руб., зафиксированному в апреле после объявления о введении новых санкций США

Аналитики говорят, что бумага просто отражает улучшение настроения западных инвесторов по отношению к российским активам на фоне вероятного снятия санкций с Русала : такую надежду им дали недавние заявления министра финансов США Стивена Мнучина

«Сбербанк остается самой популярной бумагой у нерезидентов и наиболее четко отражает их настроения. На наш взгляд, на текущий момент Сбербанка снял перепроданность по итогам прошлой недели», — считает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук

«Акции Сбербанка по поведению можно сравнить с ОФЗ — это тоже актив, где много нерезидентов. Это скорее индикатор общего отношения к России . И это самая чувствительная бумага на рынке», — говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов

Снижение котировок Сбербанка в прошлом квартале (с начала апреля по конец июня обыкновенные акции компании подешевели на 14%) объясняется тремя факторами: опасениями по поводу возможных будущих санкций/общим страхом по поводу инвестиций в российские активы, снижением курса рубля, что сказывается на стоимости акций российских финансовых компаний (рубль упал примерно на 9% по отношению к доллару во втором квартале этого года), а также влиянием проблемных кредитов из-за санкций, введенных 6 апреля.

Общая сумма кредитов, которые Сбербанк выдал компаниям, попавшим под санкции, составляет около 2,5% финансовых активов банка. Большинство этих кредитов полностью обеспечено активами, способными сохранять свою стоимость, поэтому Сбербанк не подвержен значительному финансовому риску от действующих санкций.

Большую опасность представляет вероятность новых санкций, направленных против Сбербанка. В настоящее время нет указаний от администрации Трампа, свидетельствующих о том, что это произойдет. Около 90% акций компании, находящихся в свободном обращении на рынке (45% всех акций) принадлежат американским и британским инвесторам, поэтому падение их цены может навредить американцам больше, чем россиянам.

Некоторые конгрессмены выступают за ужесточение санкций с целью в значительной степени отрезать Россию от финансовой системы США. Подобные меры предусматривает HR 5428 — законопроект, внесенный в апреле Конгресс США конгрессменом-демократом Хоакином Кастро совместно с конгрессменом-республиканцем Майклом Тернером . Но аналитики склонны думать, что это маловероятный сценарий.

«Если бы законопроект, подобный HR 5428, получил одобрение Конгресса, это нанесло бы необратимый удар по нашим инвестициям в Сбербанк», — комментирует главный финансовый аналитик Blue Tower Asset Management Андрю Оскуи.

Трудно предсказать, что произойдет с санкциями ЕС , которые в настоящее время являются наиболее значимыми для бизнеса Сбербанка. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил желание снять санкции и добиться сближения с Россией.

«Если санкции будут отменены, это увеличит доступ Сбербанка к капиталу и потенциально увеличит их чистую процентную маржу. Само собой разумеется, что отказ от санкций в отношении России или Сбербанка мог бы стать катализатором роста цены акций», — пишет Оскуи.

В мае было объявлено, что Emirates NBD, крупнейший кредитор Дубая , купит Denizbank, турецкий филиал Сбербанка, на 14,6 млрд турецких лир ($3,2 млрд). Цена покупки в 1,17 раза превышает балансовую стоимость компании по состоянию на октябрь, когда начались переговоры. Ранее источники в СМИ предполагали, что сделка будет заключена на сумму более $5 млрд Сбербанк заплатил 6,9 млрд лир (3,5 млрд в то время), чтобы купить банк в 2012 году.

Приобретение Denizbank в 2012 году было частью прежней стратегии Сбербанка по приобретению иностранных банков в Европе и на Ближнем Востоке и расширению международного влияния. Однако недавняя политическая напряженность и санкции против России поставили под угрозу эти планы. Санкции ограничили способность Сбербанка получать доступ к международным долговым рынкам, поэтому компания приняла решение переориентироваться на внутренний рынок.

Несмотря на спад прошлого квартала, акции Сбербанка по-прежнему привлекательны. «Сбербанк — солидный и растущий банк и один из лучших в Европе. Он обладает значительным технологическим преимуществом перед своей внутренней конкуренцией и очень высокой рентабельностью собственного капитала (24%). Недавно они увеличили свои дивиденды до 36% от чистой прибыли, а к 2020 году банк надеется увеличить свои дивиденды до 50% от чистой прибыли. Без скидки на „сделано в России“ мы вряд ли найдем акции такого качества по такой цене», — отметил Эндрю Оскуи, добавив, что «рост цен на нефть может привести к росту курса рубля и повышению стоимости российских финансовых активов Сбербанка».