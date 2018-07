«О`Кей» во II квартале снизил выручку на 10,6% 

Без учета бизнеса супермаркетов (он был продан в декабре 2017 года) продажи уменьшились на 2,5%. Чистая розничная выручка магазинов «О`Кей» сократилась на 13,4% — до 34,037 миллиарда рублей (с корректировкой на бизнес супермаркетов — на 5,1%). Выручка сети дискаунтеров «Да!» выросла на 34,9% и составила 3,336 миллиарда рублей.

В первом полугодии продажи группы сократились на 8,7% в годовом выражении — до 77,213 миллиарда рублей (без учета бизнеса супермаркетов — на 1,6%). Выручка магазинов «О`Кей» снизилась на 11,3% — до 70,946 миллиарда рублей (без учета бизнеса супермаркетов — на 3,9%), дискаунтеров «Да!» — выросла на 35,4%, до 6,267 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в апреле-июне снизились на 4%. Средний чек за этот период уменьшился на 1,8%, покупательский трафик — на 2,2%. Продажи сопоставимых магазинов группы в первом полугодии снизились на 2,3%, трафик — на 1,5%, средний чек — на 0,8%.

Во втором квартале ритейлер открыл два дискаунтера, один гипермаркет был открыт после временного закрытия. На конец июня группа управляла 147 магазинами (78 гипермаркетами и 69 магазинами «Да!»). Торговая площадь по итогам второго квартала составила 577,248 тысячи квадратных метров.

ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"Снижение чистой розничной выручки, скорректированной на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, на 5,1% год-к-году в основном было вызвано ослаблением инфляции, усилением конкуренции, проведением чемпионата мира по футболу и менее благоприятными, чем годом ранее, погодными условиями", — отмечается в сообщении.

Так, добавляет «О`Кей», среднемесячные температуры в ключевых регионах присутствия компании в апреле-июне были стабильно выше, чем средние исторические значения, что в сочетании с проведением ЧМ-2018 оказало давление на LfL-трафик ритейлера. «Мы считаем, что эта динамика является исключительным событием, в значительной степени подкрепленным неожиданными внешними факторами», — подчеркивает группа.

В свою очередь рост среднего чека преимущественно был ограничен близкой к нулю продовольственной инфляцией и ростом доли покупателей, ориентированных на промо-акции и скидки в гипермаркетах. Что же касается сети дискаунтеров, ритейлер указывает, что клиенты «Да!» позитивно восприняли ценностное предложение сети, что поддержало рост ее LfL-трафика.

"Средний чек LfL остался практически неизменным по сравнению с предыдущим годом. Увеличение количества штук товарных наименований на клиента в первую очередь было вызвано растущей популярностью собственных торговых марок, на долю которых пришлась большая часть корзины по сравнению с предыдущим годом", — добавляет «О`Кей».

Группа «О`Кей» была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. «О`Кей» — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 148 магазинов в России . Основными бенефициарами «О`Кей» являются Дмитрий Троицкий Дмитрий Коржев , которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек , владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.