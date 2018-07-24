ЕАБР разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение облигаций номинальным объемом в 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Ставка купона составляет 7,6% годовых, доходность — 7,74%. Срок обращения облигаций — полтора года.

Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,6—7,75% годовых. Ввиду высокого интереса к выпуску со стороны инвесторов первоначальный диапазон был понижен до 7,55—7,6% годовых. В книгу поступило более 25 заявок объемом более 28 млрд рублей.

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