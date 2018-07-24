Ещё
ЕАБР разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

ЕАБР разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей 

Банки.ру 26 минут назад
Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение облигаций номинальным объемом в 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Ставка купона составляет 7,6% годовых, доходность — 7,74%. Срок обращения облигаций — полтора года.
Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,6—7,75% годовых. Ввиду высокого интереса к выпуску со стороны инвесторов первоначальный диапазон был понижен до 7,55—7,6% годовых. В книгу поступило более 25 заявок объемом более 28 млрд рублей.
Агент по размещению облигаций — Банк ГПБ.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Газпромбанк разместил облигации на почти 470 млн рублей ЦБ: число клиентов на доверительном управлении НФО более чем удвоилось в 2017 году Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — вырос на 20
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет121
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками72
Россиян лишат желания иметь валюту44
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий162
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение