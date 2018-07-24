Чистая прибыль Kimberly-Clark в I полугодии снизилась в 2 раза

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя средств личной гигиены Kimberly-Clark в первом полугодии 2018 года снизилась в годовом выражении вдвое, составив 548 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,56 доллара против 3,06 доллара годом ранее. Выручка Kimberly-Clark за отчетный период при этом выросла на 3% — до 9,335 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания получила прибыль в 455 миллионов долларов, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,3 доллара против прибыли в 1,49 доллара годом ранее. Выручка Kimberly-Clark за отчетный период увеличилась на 1% — до 4,604 миллиарда долларов. Аналитики ждали значения выручки на уровне 4,62 миллиарда долларов.

Теперь компания ожидает по итогам года прибыли на акцию в размере 6,6-6,8 доллара, ранее прогнозировалось значение показателя в диапазоне 6,9-7,2 доллара.