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«РЕСО-Гарантия» нарастила чистую прибыль по МСФО в I квартале в 2,8 раза
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«РЕСО-Гарантия» нарастила чистую прибыль по МСФО в I квартале в 2,8 раза 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль СПАО «РЕСО-Гарантия» по МСФО увеличилась в первом квартале 2018 года примерно в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,7 миллиарда рублей, следует из консолидированного промежуточного сокращенного отчета страховщика.
Общая сумма страховых премий в первом квартале выросла почти на 16% — до 26,4 миллиарда рублей, а страховые выплаты сократились на 9% — до 11,1 миллиарда рублей.
Доход организации от страховой деятельности увеличился на 45%, до 6,8 миллиарда рублей, а доход от инвестиционной деятельности составил 1,35 миллиарда рублей (согласно отчетности, годом ранее у компании был убыток от инвестиционной деятельности в сумме 336,5 миллиона рублей).
На 31 марта 2018 года активы «РЕСО-Гарантия» составили 186,2 миллиарда рублей, увеличившись за год на 2,5%. Капитал достиг 64,4 миллиарда рублей против 61 миллиарда рублей годом ранее, обязательства выросли на 1% — до 121,8 миллиарда рублей.
"РЕСО-Гарантия" — один из ведущих российских страховщиков. Универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.
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