Прибыль «АвтоВАЗа» выросла до 3,1 млрд рублей

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила в первом полугодии 3,1 млрд руб. против убытка в размере 4,41 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

Выручка выросла на 31,5% до 134,75 млрд руб. Операционная прибыль составила 7,63 млрд руб. против убытка в размере 194 млн руб. годом ранее, доналоговая прибыль — 4,13 млрд руб. против убытка в размере 4,24 млрд руб. в первом полугодии 2017 г.

Компания объясняет рост выручки улучшением положения на российском авторынке и увеличением поставок на экспорт при восстанавливающихся макроэкономических показателях. Росту показателей помогла также госпрограмма стимулирования спроса, отмечает «АвтоВАЗ».

Между тем главным риском на ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» назвал неясные перспективы развития макроэкономической ситуации. «Мы оставляем прогноз по росту рынка в 2018 г. на уровне 10-12%, но подчеркиваем ряд потенциальных рисков, которые могут оказать влияние на развитие российского автомобильного рынка во втором полугодии. Это сокращение мер эффективной государственной поддержки, возможные негативные колебания на валютном рынке и рынке сырья», — подчеркивает «АвтоВАЗ».

"По итогам всего 2018 г. мы прогнозируем сохранение положительного значения операционной маржи группы", — отметил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по российским стандартам бухгалтерской учетности (РСБУ) составила в первом полугодии 486 млн руб. против убытка в размере 6,6 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34,4% до 140,01 млрд руб.

"АвтоВАЗ" также получил 1,877 млрд руб. компенсации от Nissan Manufacturing Rus. «В июле 2018 г. группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе в сумме 1877 млн рублей», — отмечает «АвтоВАЗ».

В начале 2017 г. Nissan прекратил выпуск модели Sentra на Ижевском заводе. В 2015 г. прекращен выпуск седана бизнес-класса Teana в Санкт-Петербурге и хетчбэка Tiida в Ижевске