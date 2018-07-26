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Группа «АвтоВАЗ» получила прибыль по МСФО в I полугодии против убытка годом ранее
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Группа «АвтоВАЗ» получила прибыль по МСФО в I полугодии против убытка годом ранее 

Rambler News Service 1 час назад
Группа «АвтоВАЗ» по итогам работы в январе-июне 2018 года получила прибыль по МСФО в размере 3,142 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,418 млрд руб. годом ранее, следует из отчета группы.
Выручка за 6 месяцев возросла на 31,4%, до 134,746 млрд руб., а себестоимость продаж увеличилась с 95,7 млрд руб. до 120,4 млрд руб.
Группа получила операционную прибыль в 7,625 млрд руб. против операционного убытка в 194 млн руб. за 6 месяцев 2017 года.
Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис отметил, что при поддержке акционеров Renault и «Ростеха», компания продолжит усиленно работать над реализацией среднесрочного плана.
«Мы оставляем прогноз по росту рынка в 2018 году на уровне 10-12%, но подчеркиваем ряд потенциальных рисков, которые могут оказать влияние на развитие российского автомобильного рынка во II полугодии. Это сокращение мер эффективной государственной поддержки, возможные негативные колебания на валютном рынке и рынке сырья. По итогам всего 2018 года мы прогнозируем сохранение положительного значения операционной маржи группы», — сказал Каракатзанис.
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