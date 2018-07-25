Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО в I полугодии выросла на 1,2% — до 75,2 млрд рублей

Чистая прибыль «Новатэка» , приходящаяся на акционеров, по МСФО в I полугодии выросла на 1,2% в годовом выражении — до 75,16 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка от реализации «Новатэка» за отчетный период увеличилась на 32,3% в годовом выражении и составила 375,2 млрд руб. Операционные расходы компании выросли на 31% — до 266,6 млрд руб. Показатель EBITDA (с учетом доли в EBITDA совместных предприятий) в I полугодии вырос на 42,9% и составил 177,6 млрд руб.

Объем реализации природного газа составил 35,4 млрд кубометров, увеличившись на 6,9% по сравнению с I полугодием 2017 года. Объем реализации жидких углеводородов сократился за отчетный период на 1,7% — до 8,05 млн тонн.