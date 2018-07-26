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АвтоВАЗ получил рекордную прибыль
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АвтоВАЗ получил рекордную прибыль 

Авторамблер 53 минуты назад
Фото: Авторамблер
Российский автопроизводитель обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2018 года.
Как сообщает пресс-служба компании, за первые шесть месяцев 2018 года составила 3,1 млрд рублей — это лучший показатель автопроизводителя за шесть лет. Для сравнения, годом ранее убыток АвтоВАЗа оценивался в 4,41 млрд рублей, а по итогам всего прошлого года достиг 9,7 млрд рублей.
Улучшение финансовых показателей автопроизводитель объясняет тремя фактами: ростом продаж на внутреннем рынке (169 884 шт. ; +21,1%), увеличившимися экспортными поставками (19 672 шт. ; +61%) и мероприятиями по сокращению издержек.
В АвтоВАЗе подчеркнули, что во втором полугодии на результаты могут оказать негативное воздействия «неясные перспективы». Речь идет о возможных колебаниях на валютном рынке и рынке сырья, а также сокращение государственной поддержки. «Мы оставляем прогноз по росту рынка в 2018 году на уровне 10-12%», — заключил президент компании Ив Каракатзанис.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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