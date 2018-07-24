Китай инвестирует в экономику ЮАР почти $15 млрд

По информации агентства, председатель КНР в свою очередь заявил, что Китай предпримет активные меры по расширению импорта из ЮАР для поддержки ее развития.

Кроме того, генеральный директор государственной энергетической компании ЮАР Eskom сообщил, что Государственный банк развития Китая обеспечит компании заем в $2,5 млрд