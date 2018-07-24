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Китай инвестирует в экономику ЮАР почти $15 млрд
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Китай инвестирует в экономику ЮАР почти $15 млрд 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 24 июля. Президент Южно-африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал инвестировать в экономику его страны $14,7 млрд Слова главы государства передало во вторник агентство Reuters.
По информации агентства, председатель КНР в свою очередь заявил, что Китай предпримет активные меры по расширению импорта из ЮАР для поддержки ее развития.
Кроме того, генеральный директор государственной энергетической компании ЮАР Eskom сообщил, что Государственный банк развития Китая обеспечит компании заем в $2,5 млрд
Си Цзиньпин во вторник прибыл в ЮАР с государственным визитом для проведения переговоров с лидером ЮАР в преддверии саммита БРИКС.
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