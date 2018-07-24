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Банк «Югра» подал в ВС кассацию на решения о законности ввода временной администрации
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Банк «Югра» подал в ВС кассацию на решения о законности ввода временной администрации 

Rambler News Service 34 минуты назад
Банк «Югра» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по решению нижестоящих инстанций о законности о введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, следует из материалов суда.
Ранее Арбитражный суд Москвы, Девятый апелляционный суд и Арбитражный суд Московской округа признали законными приказы Банка России о введении временной администрации в банк и моратория на удовлетворение требований кредиторов.
10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры».
28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры». «Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.
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