Чистая прибыль Verizon в I полугодии выросла на 11%

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам первого полугодия 2018 года получил чистую прибыль в размере 8,912 миллиарда долларов, что на 11% выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,1 доллара против 1,91 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 6% в годовом выражении, до 63,975 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль компании при этом уменьшилась на 5,2% и составила 4,246 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 1 доллар против 1,07 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка составила 32,203 миллиарда долларов, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Аналитики ждали выручку компании на уровне 31,75 миллиарда долларов.