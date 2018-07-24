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Чистая прибыль Verizon в I полугодии выросла на 11%
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Чистая прибыль Verizon в I полугодии выросла на 11% 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам первого полугодия 2018 года получил чистую прибыль в размере 8,912 миллиарда долларов, что на 11% выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,1 доллара против 1,91 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 6% в годовом выражении, до 63,975 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль компании при этом уменьшилась на 5,2% и составила 4,246 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 1 доллар против 1,07 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка составила 32,203 миллиарда долларов, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Аналитики ждали выручку компании на уровне 31,75 миллиарда долларов.
Корпорация Verizon основана в 2000 году путем слияния Bell Atlantic Corp. и GTE Corp. Verizon. На 31 марта 2017 года в компании работают 161 тысяча человек. Штаб-квартира Verizon находится в Нью-Йорке. Корпорация оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также занимается выпуском телефонных справочников.
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